Barack Obama pide a canadienses reelegir a Justin Trudeau

Agencia

CANADÁ.- Barack Obama exhortó el miércoles a los canadienses a reelegir al primer ministro Justin Trudeau, una inusitada muestra de apoyo de un expresidente estadounidense a un candidato canadiense.

El “mundo ahora necesita su liderazgo progresivo y espero que nuestros vecinos del norte lo apoyen para otro mandato”, dijo Obama. Trudeau enfrenta una dura contienda para la reelección antes de las elecciones parlamentarias del lunes, informó El Debate.

También te puede interesar: Adelanta la NASA caminata espacial exclusiva de mujeres

El profesor de historia de la Universidad de Toronto, Robert Borthwell, dijo que es la primera vez que un expresidente estadounidense apoya a un candidato en una elección canadiense.

I was proud to work with Justin Trudeau as President. He's a hard-working, effective leader who takes on big issues like climate change. The world needs his progressive leadership now, and I hope our neighbors to the north support him for another term.