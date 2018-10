La crisis deja a 82 bebés en las calles de Venezuela

Agencia

CARACAS.- La crisis humanitaria que afecta a Venezuela muestra otra cara, la de los niños abandonados por sus padres que no tienen los suficientes medios para sostenerlos, situación que se ha agudizado ante la escasez de alimentos y medicamentos y la galopante hiperinflación.

Las casas hogar, asociaciones civiles que se dedican a atender niños abandonados, no se dan abasto debido a que se ha incrementado el número de menores en situación de calle con respecto a años anteriores, informa Notimex.

De acuerdo con la organización no gubernamental de defensa de los derechos humanos infantiles Cecodap, al menos 82 niños han sido abandonados en espacios públicos durante lo que va 2018.

El caso de una bebé recién nacida encontrada en una urbanización de Chacao, estado de Miranda, por vecinos y funcionarios de Polichacao puso en relieve la situación de abandono de niños en las calles del país, señaló La Voz de América.

Miguel Rebolledo, encargado de un albergue infantil, aseguró que no cuentan con los recursos para ayudar a los padres que le han solicitado que acepten a sus hijos debido a que carecen de recursos para mantenerlos.

“Nos hemos encontrado con situaciones de que me lo quieren dejar aquí en la casa para que no se le mueran en sus manos. No podemos ayudarlos”, aseveró Rebolledo.

Según la organización no gubernamental Pro Adopción, el número de padres que han dado a sus hijos en adopción se ha quintuplicado en los últimos tres años.

Expertos consideran que el abandono es la consecuencia de varios aspectos: estados emocionales de angustia, miedo al futuro, desasosiego, carencias económicas, falta de alimentos e incremento de embarazos en adolescentes.

“El abandono de los niños y de los adultos mayores, los dos sectores más vulnerables de la población, no hace más que reflejar la realidad de un país que vive una gran crisis económica”, dijo el demógrafo y coordinador académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (Faces) de la Universidad Central de Venezuela, Javier Fernández, citó el sitio de noticias runrun.es.

La Red de Casas Don Bosco informó que hubo un aumento de 40 por ciento de menores de edad en situación de calle en el último trimestre de 2017.

“El abandono de los niños se hace de manera consciente. Son desamparados por sus padres por no contar con los recursos económicos para su alimentación y el cuidado adecuado. Ellos esperan que el Estado los recoja y les dé una supuesta mejor calidad de vida en los albergues”, sentenció Fernández.

El abandono de personas vulnerables como niños y ancianos se ha convertido en una práctica cada vez más frecuente en un país donde según la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), correspondiente a 2017, 87 por ciento de los hogares está en condición de pobreza producto de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la acelerada inflación.

El Fondo Monetario Internacional estimó que la hiperinflación cerrará a finales de este año en más de un millón por ciento.

Según un informe de la ONG Caritas de Venezuela, durante este año nueve de cada 10 venezolanos no puede costear sus propios alimentos y ocho de cada 10 redujo su ingesta.

“Después de cinco años de crisis, nos estamos resignando a una alimentación escasa, deficiente y costosa”, dijo Caritas, que agregó que los venezolanos dependen de otros para comer y no tienen capacidad de alimentarse suficientemente por sus propios medios.

Caritas reveló que el 56 por ciento de los niños venezolanos sufrió, durante 2017, un “déficit nutricional”, que se tradujo en el insuficiente consumo de alimentos para su normal desarrollo.