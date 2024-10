Biden retrasa viaje a Alemania ante aproximación de 'Milton' a Florida

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, optó por retrasar el viaje que tenía planeado hacia Alemania y Angola, debido a la aproximación del huracán ‘Milton’ a Florida y otros estados del sureste.

Además de monitorear de cerca el impacto de este fenómeno hidrometeorológico, Biden también supervisará los esfuerzos de recuperación en las zonas afectadas por el huracán 'Helene'.

Given the projected trajectory and strength of Hurricane Milton, @POTUS is postponing his trip to Germany and Angola in order to oversee preparations for and the response to Hurricane Milton, in addition to the ongoing response to the impacts of Hurricane Helene. — Karine Jean-Pierre (@PressSec) October 8, 2024

Esta noticia fue dada a conocer por Karine Jean-Pierre, portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado en el que no reveló detalles de los posibles efectos de estos cambios para la agenda internacional del mandatario, quien es el principal impulsor de una reunión del Grupo de Contacto para Ucrania que se realizará el sábado.

Anteriormente, Antony Blinken -secretario de Estado de Estados Unidos- confirmó que acompañaría a Biden en su viaje, una vez hubiese asistido a una reunión en Laos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

'Milton', que finalmente no impactará en el este de México, avanza rumbo a Florida con vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes.

Bumpy ride into Hurricane #Milton on @NOAA WP-3D Orion #NOAA43 "Miss Piggy" to collect data to help improve the forecast and support hurricane research.



Visit https://t.co/UoRa967zK0 for information that you… pic.twitter.com/ezmXu2Zqta — NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) October 8, 2024

Está considerado un huracán de categoría cuatro -el lunes llegó a alcanzar el nivel cinco, el máximo- y se sitúa a unos 880 kilómetros de la localidad de Tampa.

Tanto recursos como personal capacitado se han estado movilizando para los impactos de ‘Milton’ en territorio estadounidense, por órdenes de la Casa Blanca, la cual solicitó a los habitantes de Florida mantenerse alertas, escuchar a los funcionarios locales y prepararse lo mejor posible.

Our Administration is mobilizing resources and personnel to prepare for the impacts of Hurricane Milton.



We urge Florida residents to stay alert, listen to local officials, and make preparations as needed. pic.twitter.com/FmyA7E0rU8 — The White House (@WhiteHouse) October 8, 2024

Las autoridades de Florida han emitido órdenes de evacuación, pues se prevé que el huracán ‘Milton’ impacte la costa oeste del estado el miércoles 9 de octubre.

El gobernador de aquel estado, Ron De Santis, señaló que ‘Milton’ mantendrá su fuerza como huracán durante todo su paso por el estado, atravesando de oeste a este.

Con información de Reforma