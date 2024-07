Biden se reúne por primera vez con Keir Starmer en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió la tarde de ayer al primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, en la Casa Blanca.

Este encuentro marcó la primera reunión bilateral entre ambos líderes tras la reciente elección de Starmer, quien asumió el cargo después de que los conservadores perdieran el poder tras 14 años de gobierno en el Reino Unido.

President Biden welcomed newly-elected Prime Minister Starmer to the White House for the first time today.



The U.S. has no greater friend in the world than the U.K. and we will continue to work together to address the challenges that matter most. pic.twitter.com/JdI9l3QoBo