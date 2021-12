Boris Johnson confirma la primera muerte por Ómicron en Reino Unido

Este lunes las alarmas vuelven a sonar en Reino Unido, pues el primer ministro, Boris Johson, confirmó la muerte de una persona infectada con la variante Ómicron del coronavirus.

Fue durante una visita a la clínica de vacunación contra la Covid-19 en Londres, cuando el primer ministro confirmó el hecho.

En este sentido Boris Johson, pidió a la ciudadanía que se administre la dosis de refuerzo de la vacuna, la famosa tercera dosis.

El deceso confirmado de una persona con la variante ómicron llega después de que el ministro de Salud de Reino Unido, Sajid Javid, alertara que la variante Ómicron del SARS-CoV-2 se propaga a niveles “nunca vistos”.

Además, el primer ministro dio a conocer que actualmente hay diez personas infectadas con la variante Ómicron ingresada en hospitales de Inglaterra.

Javid, miembro del Parlamento del Reino Unido, expresó en Sky News en la misma línea en la que lo hizo Johnson el domingo.

Cabe señalar que Reino Unido esta enfrentando “una ola de contagios”. El país se encuentra “de nuevo” en “una carrera entre la vacuna y el virus”, señalo Javid.

De acuerdo con el medio de noticias RPP, el titular de la cartera de Salud británica no pudo precisar la gravedad del estado de los pacientes o si alguien había podido morir por la variante por el momento.

