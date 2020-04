Boris Johnson es ingresado a terapia intensiva

LONDRES.- El primer ministro británico Boris Johnson fue llevado el lunes a la unidad de terapia intensiva de un hospital de Londres después que se agravaron sus síntomas de COVID-19.

La oficina de Johnson dijo que el mandatario está consciente y que hasta el momento no requiere ser conectado a un respirador artificial.

Johnson fue llevado al Hospital St. Thomas la noche del domingo, 10 días después de que se le detectó el nuevo coronavirus.

Johnson le ha pedido al secretario de Relaciones Exteriores Dominic Raab que lo supla en su ausencia.

Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I’m still experiencing coronavirus symptoms. I’m in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe.