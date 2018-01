Saben que han condenado a un inocente: abogado de Lula da Silva

Agencia

Brasil.- Este jueves, luego de que se ratificara su condena por corrupción y le aumentaran la pena a 12 años, el expresidente de Brasil, Lula da Silva, habló ante la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido de los Trabajadores (PT).

De acuerdo con el portal de noticias de RT, allí aseguró que "los tres jueces se pronunciaron después de tantas y tantas horas" mientras que su abogado "sólo tuvo 15 minutos" para exponer su defensa. "Saben que han condenado a un inocente", sentenció.

El líder del PT también sostuvo que los magistrados intentaban, con su sentencia, "condenar a una gran parte de los brasileños que reconocen en el PT y Lula la posibilidad de que este país vuelva a ser respetado y la gente recupere su autoestima".

A ideia não se condena. A ideia de que o povo sabe governar melhor que a elite já ganhou nesse país. — Lula pelo Brasil (@LulapeloBrasil) 25 de enero de 2018

"Lo que está siendo juzgado es la forma en que gobernamos este país", añadió. Y consideró que se busca "criminalizar" a una organización que "colocó a los pobres por primera vez en el centro de la discusión".

Lula remarcó que las ideas "no se condenan", sobre todo la idea "que ha ganado en este país" de que "el pueblo sabe gobernar mejor que la élite".

Sentencia de 12 años

En una sesión de ocho horas, el recurso de Lula contra la condena que emitió el pasado julio el juez Sergio Moro, cabeza visible de las investigaciones sobre la corrupción en Brasil, todavía los tres miembros del tribunal han votado por ratificar el fallo, lo cual supone el peor resultado posible para el político.

Los tres votaron por endurecer la pena, de nueve años y medio a doce años. No todo son malas noticias. El tribunal ha avisado que no va a dar la orden de prisión hasta que el ex presidente agote sus últimos recursos. Y aún puede evitar su inhabilitación política, al menos de manera inmediata, informa el portal El País.