Incendio de California cobra su primera víctima

CALIFORNIA.- Desde el lunes seis incendios están consumiendo más de 673 kilómetros cuadrados (260 millas cuadradas) en California, lo que ha mantenido al Estado con Alerta Máxima, con lo cual se reportan 500 edificios destruidos y miles de personas han sido evacuadas de sus domicilios; sin embargo este viernes se reportó la primera víctima mortal del incendio.

De acuerdo con Univisión, la primer muerte vinculada a los incendios forestales que azotan al sur de California se registró este viernes luego de que se encontrara el cadáver de una mujer en el interior de un vehículo accidentado en una ruta de evacuación por la que escapaba de las llamas.

La víctima fue identificada como Virginia Pesola, de 70 años de edad, quien el miércoles fue reportada como desaparecida luego de que las autoridades ordenaran la evacuación de un sector de la ciudad de Santa Paula, en el condado de Ventura, por donde se desplaza el fuego Thomas, el más grande de los seis que se encuentran activos.

La mujer murió a consecuencia de una lesión producida en el accidente que tuvo en su automóvil mientras escapaba de las llamas, pero la inhalación de humo y las quemaduras que presentaba contribuyeron, señala el reporte del médico forense de Ventura.

El incendio Thomas, vinculado a la primer víctima mortal, es el más grande de los seis que azotan en los condados de Ventura, Los Ángeles, Riverside y San Diego, el cual continúa creciendo mientras que los bomberos sólo han podido contenerlo en 10%, es decir, que sólo en una décima parte de su perímetro estaba asegurado.

Burn scars and active fires in Ventura County, CA are visible in this false-color view created using data from @ESA’s Sentinel-2 satellite on Dec. 5. Active fires appear orange, while burn scars are brown. Find out more: https://t.co/MXKj2lLIPi pic.twitter.com/g7OHGAvqTd