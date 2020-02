Candidata a la presidencia de EEUU pide transferir fondos del muro al combate del coronavirus

Washington.- La pre candidata demócrata a la presidencia de EEUU, Elizabeth Warren, informó en su cuenta de tweeter que acaba de presentar una iniciativa ante el Senado de su país, para transferir los fondos del muro de Trump al combate del conronavirus.

“El coronavirus implica un asunto de salud, económico y diplomático, y debemos estar preparados para enfrentarlo de hoy en adelante, escribió.

Coronavirus poses a serious health, diplomatic, & economic threat, & we must be prepared to confront it head-on. So I’m introducing a bill to transfer all funding for @realDonaldTrump's racist border wall to @HHSGov & @USAID to combat coronavirus. https://t.co/8IEhBWRjeL pic.twitter.com/9oAF0A2lGT