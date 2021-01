EU: "Q-Shaman", quien entró al Capitolio con cuernos ya está detenido

Estados Unidos.- El Departamento de Justicia informó que Jacob Anthony Chansley, también conocido como Jake Angeli, fue acusado en un tribunal federal por su participación en los disturbios del Capitolio registrados el miércoles pasado y está bajo custodia federal.

Chansley, residente de Phoenix, Arizona, fue acusado de entrar o permanecer en cualquier edificio o terreno restringido sin autoridad legal, y de entrada violenta y conducta desordenada en el Capitolio, según el comunicado de prensa.

En redes sociales se hace llamar "Q-Shaman".

"Se alega que Chansley fue identificado como el hombre visto en la cobertura de los medios que ingresó al edificio del Capitolio vestido con cuernos, un tocado de piel de oso, pintura facial roja, blanca y azul, sin camisa y pantalones color canela", se informó en el comunicado.

El detenido le dijo al FBI que fue a Washington "a petición del presidente (Donald Trump), de que todos los patriotas vengan".

Angeli ha sido visto en numerosas manifestaciones durante el año pasado, desde los mítines de Trump hasta las marchas de BLM. En estos eventos, afirmó ser parte de QAnon y suele gritar sobre teorías de conspiración, con un cartel que dice: "Q me envió".

🇺🇸 Un hombre con cuernos posa en el Capitolio



Los tatuajes en el torso de Jake Angeli muestran motivos recurrentes de la extrema derecha.



Angeli forma parte del movimiento #QAnon, una teoría de la conspiración según la cual Trump lucha contra la pedofilia en EE. UU. /oh pic.twitter.com/QH7gbZczaH — DW Español (@dw_espanol) January 8, 2021

Adam Johnson y Derrick Evans son otros hombres que fueron acusados hoy en un tribunal federal en el Distrito de Columbia en relación con los disturbios en el Capitolio el miércoles 6 de enero de 2021, que dejaron cinco muertos, incluido un policía.

El hombre que entró a la oficina de Pelosi, arrestado

Este viernes también fue arrestado un hombre de Arkansas que fue fotografiado sentado frente a un escritorio de la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, durante la irrupción de una turba de simpatizantes del presidente Donald Trump en el Capitolio, anunciaron las autoridades.

Richard Barnett se entregó a agentes del FBI en la sede de la policía del condado Benton, dijo Connor Hagan, portavoz del FBI en Little Rock. Está en el Centro de Detención del condado Washington en la cercana Fayetteville, Arkansas, sin derecho a fianza y a la espera de una audiencia judicial. En los registros de la cárcel no aparece que tenga un abogado.

Ken Kohl, el principal fiscal federal adjunto en Washington, dijo que Barnett, de 60 años, fue encausado por ingresar a la oficina de Pelosi, donde “dejó una nota y se llevó parte del correo de la presidenta”. Enfrenta tres cargos federales: ingresar a sabiendas o permanecer en terrenos restringidos sin autorización; ingreso violento y desorden público en los terrenos del Capitolio; y robo de propiedad o registros públicos. Si es declarado culpable podría pasar hasta un año en una cárcel federal.

En documentos de la corte las autoridades mencionan que pudieron identificar a Barnett en parte por las fotografías tomadas por los medios de comunicación cuando él estuvo dentro del edificio. Las autoridades también utilizaron tomas de video de las cámaras del Capitolio y una entrevista en video que Barnett le concedió a un reportero del New York Times en la que dijo: “No me robé (un sobre) ... Puse una moneda de 25 centavos sobre su escritorio, aunque ella no lo vale".

Barnett es de Gravette, en el noroeste de Arkansas. En las redes sociales se ha identificado como partidario de Trump y del derecho a poseer y portar armas de fuego.

Kurt Maddox, alcalde de Gravette, dijo que la foto de Barnett en la oficina de Pelosi le ha traído al pueblo atención indeseada y que algunos residentes han sido amenazados.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

EU: Video muestra quién disparó a manifestante dentro del Capitolio

Biden culpa a Trump de asalto al Capitolio; llama terroristas a manifestantes

Señalan que exesposo de Britney Spears estuvo en manifestación en el Capitolio

(Con información de El Universal y Associated Pres)