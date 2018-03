¡Qué miedo! Captan al fantasma de Pablo Escobar

Agencia

COLOMBIA.- Por medio de las redes sociales se volvieron virales las fotografías tomadas por la usuaria de Facebook María del Mar, quien logró captar una silueta humana en el famoso edificio Mónaco, en donde vivió Pablo Escobar, y sugirió que se trata del mismísimo narcotraficante.

De acuerdo con información del portal de noticias Telemundo, junto a las imágenes escribió: “Sé que no suelo publicar mucho, pero esto fue algo que me sorprendió mucho y no sé qué pensar. Tome una foto a este edificio y cuando la acerque vi una figura humana. No sé si sea mi imaginación por saber la historia de este edificio, pero la verdad no sé qué pensar en este momento”.

En el inmueble, ahora en ruinas, Pablo tomó decisiones trascendentales que marcaron el rumbo de Colombia en los años 80.

El post de María del Mar generó diversas reacciones, algunos asombrados por la escalofriante imagen y otros tantos incrédulos de la veracidad de la foto.

Un hecho pasado

A más de 20 años de su muerte Pablo Escobar, líder del Cartel del Medellín en Colombia se mantiene vigente en las investigaciones por narcotráfico, lavado de dinero y asesinatos cometidos en aquel país, incluso el sargento que lideró el operativo para detener al narcotraficante, que culminó con la muerte de Escobar, fue detenido al ser señalado de lavado de dinero; además, se incautaron predios pertenecientes a la esposa del líder criminal, así como de su brazo armado, John Jairo Velásquez Vásquez.

El policía colombiano que llevó a cabo el operativo en el que murió el narcotraficante Pablo Escobar fue detenido en las últimas horas por lavado de dinero, según informó el fiscal general de Colombia, publicó el portal La Nueva.

Se trata del coronel retirado Hugo Aguilar, a quien acusan de tener una fortuna acumulada superior a los 5,2 millones de dólares por sus vínculos con el Bloque Central Bolívar.

Las investigaciones contra Aguilar comenzaron en 2017 cuando fue fotografiado mientras conducía un auto marca Porsche, a pesar de haber argumentado que estaba demasiado endeudado para pagar indemnizaciones a las víctimas de la violencia paramilitar.