COLOMBIA.- “Esta vez no te fallaré hijo mío, nadie podrá hacernos daño nunca más”, escribió Jessy Paola Moreno Cruz, quien saltó el miércoles pasado desde un puente de la localidad de Ibagué, en la provincia de Tolima, con su hijo, May Ceballos, de 10 años de edad, en brazos.

La desgarradora misiva de la colombiana fue revelada por medios digitales de Colombia.

De acuerdo con lo escrito en la carta, difundida por El Nuevo Diario, la mujer explicó las razones por las cuales se suicidó junto a su menor en llanto que le suplicaba “mamá no te tires”.

Los medios locales relataron el día del accidente que la decisión fue tomada por la colombiana tras una fuerte deuda que tenía en el esquema “gota a gota” y se volvió impagable.

Las imágenes del momento que decidió lanzarse recorrieron el ciberespacio y conmocionaron a todo el mundo a través de las redes sociales.

Esta es la carta completa:

No tengo esperanza, he sido vencida y humillada, El hombre que dijo amarme me dejo sola, sola.

Me dejaron sin nada, todo lo que trabaje, todo lo que viví, todo lo que ame, todo lo que dí, se me arrebató en un instante, mi error fue confiar en las personas equivocadas.

Qué equivocada estaba cuando pensé que esa era mi solución! Qué equivocada estaba en ese momento que recibí “ayuda”, pensé que las cosas mejorarían, que equivocada estaba cuando decidí darle una oportunidad más al amor! Que error más grande cubrir un error con otro y eso

Me llevo a perderlo todo, fallé en todo aspecto posible, y le fallé al ser que más amo en la vida, no tengo como sostener su estudio, no tengo como darle un plato caliente de comida, lo puse en peligro, cuánto lamento fallarte hijo, no tolero la idea que alguien pueda lastimarte por mi culpa, prefiero irnos lejos y olvidarnos de este mundo, respirar se hace cada vez más difícil, amenazas, deudas, desamor, no puedo más.

Me dirán cobarde, pero solo Dios sabe la angustia y el terror que me da pensar que alguien te pueda hacer daño por mi culpa, Si tan solo alguien me ayudara!!? ¿Quién me puede prestar dinero? ¿Un hogar tal vez? .

No hay nadie…. El mundo es peligroso y yo no puedo protegerte.

No tengo esperanza, vencida, humillada y destruida. Sin fuerzas. Todos mis días son grises. Mi corazón palpita angustiado. Lloro de frustración e impotencia. Soy una fracasada.

Esta vez no te fallaré hijo mío, nadie podrá hacernos daño nunca más.

Jessy Paola Moreno Cruz, y su hijo, May Ceballos.

No es el primer suicidio en ese contexto

En 2016, un campesino del distrito de Melgar, en la misma provincia de Tolima, se suicidó presionado por las deudas del 'gota a gota'.

Antes de morir, el hombre identificado como Noe Ordóñez dejó una estremecedora carta en la que pide a las autoridades que luchen contra este sistema delictivo e ilegal que "está acabando con la gente y sus hogares", según escribió.

(Con información de Reporte Índigo y La República)