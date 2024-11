Casa Blanca anuncia reunión entre Trump y Biden la próxima semana

Este fin de semana, la Casa Blanca informó en un comunicado que el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá con el mandatario electo Donald Trump la próxima semana.

El encuentro entre ambos tendrá lugar en la oficina oval, en punto de las 11:00 de la mañana del miércoles 13 de noviembre.

El informe publicado en la página oficial de la Casa Blanca, no brinda más información sobre los temas que serán tratados durante esta reunión, sin embargo, recalca que los detalles se darán a conocer más adelante.

President Joe Biden will host President-elect Donald Trump in the Oval Office on Wednesday morning.



Trump did not extend Biden the same invitation in 2020. pic.twitter.com/kDN7wcXjkI