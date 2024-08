La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró ayer, miércoles 14 de agosto del 2024, al brote de Mpox (anteriormente viruela del mono), como una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII).

Esta decisión, tomada por unanimidad por el Comité de Emergencia de la OMS, responde a la aparición de una variante más mortal y transmisible del virus en varias regiones de África, algunas de las cuales no habían sido previamente afectadas.

La declaración de emergencia es la segunda vez que se activa el nivel de alerta para esta enfermedad bajo el Reglamento Sanitario Internacional, marcando la octava vez en la historia de la OMS.

Esta medida sigue a una alerta regional emitida por los Centros Africanos para el Control y Prevención de Enfermedades (África-CDC), que reportaron 15 mil casos y 461 muertes por Mpox en lo que va del 2024.

Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, estos son los síntomas comunes de los tipos de viruela símica que se tienen registro y actualizados hasta abril de este 2024:

Sarpullido: Puede aparecer en las manos, los pies, el pecho, el rostro o la boca, o cerca de los genitales, incluido el pene, los testículos, los labios vaginales y la vagina, y el ano.

El sarpullido suele pasar por varias etapas, incluyendo la formación de las "famosas costras", antes de sanar. Puede parecerse a granos o ampollas y puede ser doloroso o causar picazón.

Otros síntomas: Fiebre, escalofríos, inflamación de los ganglios linfáticos, agotamiento, dolores musculares y de espalda, dolor de cabeza, y síntomas respiratorios como dolor de garganta, congestión nasal o tos.

Los síntomas suelen aparecer entre 5 y 21 días después de la exposición al virus. El periodo de incubación, durante el cual la persona no muestra síntomas, varía de 3 a 17 días. La enfermedad se puede propagar desde el inicio de los síntomas hasta que el sarpullido se haya curado completamente.

"Today, the Emergency Committee met and advised me that in its view, the situation constitutes a public health emergency of international concern. I have accepted that advice"-@DrTedros #mpox https://t.co/yy4JsGgUXy pic.twitter.com/MHx2caxAhd