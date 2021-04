Chile defiende la vacuna china Sinovac

CHILE.- Luego que la máxima autoridad de la agencia de control de enfermedades de China dijera que la efectividad de las vacunas contra COVID-19 es baja y el mismo gobierno del país asiático está considerando cambiarlas. El ministro de Ciencia de Chile hizo una implacable defensa de la vacuna Sinovac.

Chile fue uno de los primeros países en el mundo en apostar por la inoculación con la vacuna china y ha inmunizado a la mayoría de su población con ella. Hasta ahora ha aplicado más de 10 millones de dosis, según datos del Ministerio de Salud. El país sudamericano también ha utilizado en menor escala la vacuna de Pfizer/BioNTech (más de 1,4 millones de dosis).

Los fármacos chinos “no tienen tasas de protección muy altas”, dijo el director de los Centros chinos de Control de Enfermedades, Gao Fu, en una conferencia el sábado en la ciudad suroccidental de Chengdu.

Beijing ha distribuido cientos de millones de dosis en otros países y tratado de fomentar las dudas en torno a la efectividad de las vacunas occidentales.

La declaración inusual del funcionario chino suscitó gran revuelo mediático y puso en duda la vacuna china. Couve, el ministro chileno, citó un estudio reciente en Brasil que según refiere concluyó que la eficacia de la vacuna para casos leves es de 50,7%, con sintomatología moderada es de un 83,7% y un 100% “para casos graves que requieren asistencia del sistema de salud”.

Couve anticipó que para mediados de la próxima semana se hará público en Chile un estudio sobre la eficacia y efectividad de la vacuna realizado por universidades chilenas junto al Ministerio de Salud.

El refuerzo es algo que se está estudiando también en el caso de otras vacunas, especialmente ante la aparición de nuevas variantes de COVID más contagiosas.

Otros expertos destacan que el principal objetivo de las vacunas es frenar las hospitalizaciones y muertes y no sólo detener los contagios. Chile ha vacunado hasta el momento a 7 millones 369 mil 321 millones de personas con una sola dosis de una población de 19 millones (38%) y a 4 millones 662 mil 274 con dos dosis (24%).

