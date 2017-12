Con el corazón roto, intentó saltar de un edificio

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Un joven de 22 años sufrió una fuerte depresión porque su novia lo dejó, esto lo llevó a tirarse de un edificio para suicidarse. Afortunadamente llegaron los bomberos a tiempo para impedir su muerte.

Habitantes de la la ciudad de Wenzhou, en la provincia de Zhejiang, al este de China, compartieron en redes sociales una impactante grabación que muestra el intento de suicidio de un joven, al parecer deprimido por una ruptura sentimental.

De acuerdo con Infobae, la joven ya le había dicho algunos días atrás que no quería seguir esa relación con él, porque sentía que no daba para más. Totalmente negado a aceptarlo, el hombre realizó repetidos intentos por convencer a su flamante ex novia de que le diera otra oportunidad.

Tras una nueva negativa “más terminante que cualquiera de las anteriores”, el joven de 22 años se dio cuenta de que la ruptura era irreversible. Pasó unos minutos inmóvil, sin reacción, hasta que tomó la drástica decisión de suicidarse. El hombre desesperado, trató de quitarse la vida para lo cual subió hasta la azotea de un edificio de varios pisos con toda la intención de saltar.

Al lugar llegaron rescatistas que tras las llamadas anónimas que recibieron, lograron trasladarse al lugar, sin embargo, sus intentos de disuasión no dieron resultado y el joven tomó fuerzas para aventarse al vacío.

Afortunadamente un bombero logró agarrarlo en el último momento y arrastrarlo con ayuda de sus compañeros de vuelta a la terraza, a pesar de la resistencia del despechado suicida, que se debatió en un vano intento por liberarse.

Luego fue llevado hasta un hospital local donde permanece internado hasta recuperarse física y mentalmente.