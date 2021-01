Desde China Xi Jinpin advierte de la “nueva Guerra Fría” en el Foro de Davos

China.- Los países del mundo deben hacer más para luchar contra desafíos como la pandemia del coronavirus y el cambio climático y para estimular la recuperación económica, declaró el lunes el presidente chino Xi Jinping en un discurso ante el Foro Económico Mundial.

Es la primera vez en 50 años que este encuentro se celebra a través de las pantallas.

“La humanidad tiene un solo planeta, tiene un solo futuro”, declaró Xi en su discurso, emitido por internet en lugar de Davos, Suiza, debido a las restricciones por la pandemia.

“La lucha contra la pandemia es la tarea más importante que enfrena actualmente la comunidad internacional”, añadió al pedir una mayor cooperación entre los países para erradicar la enfermedad surgida inicialmente en Wuhan, en el centro de China, hace poco más de un año.

“En particular, debemos fortalecer la cooperación para investigar, desarrollar, producir y distribuir la vacuna, para que la vacuna se convierta en un beneficio público, accesible para todas las personas de todos los países”, expresó.

Gran parte del discurso del líder chino era una repetición de las posiciones oficiales de China en cuanto a la necesidad de cerrar la brecha entre las naciones ricas y pobres, y la oposición a la injerencia de un país en los asuntos internos de otro.

Si bien Xi no mencionó directamente la situación política actual en Estados Unidos, exhortó a apegarse a las normas, a aceptar la diversidad entre los seres humanos y a evitar las rivalidades comerciales y tecnológicas.

Durante la presidencia recién acabada de Donald Trump, las relaciones entre Estados Unidos y China tocaron un fondo no visto en décadas debido a los aranceles y otras medidas punitivas impuestas por Trump a fin de obligar a Beijing a efectuar concesiones en el ámbito comercial.

“Debemos luchar por una competencia justa, una competencia más parecida a una carrera de atletismo y menos parecida a un cuadrilátero de lucha libre”, indicó Xi.

Por primera vez, el presidente de la segunda economía mundial ha hablado de la nueva Guerra Fría entre China y Estados Unidos, aunque sin nombrar a los actores principales.

“Formar grupos cerrados, una nueva Guerra Fría, exclusión, amenazas, intimidación, cortar relaciones, cortar suministros, imponer sanciones ... sólo servirán para sembrar más división y conflicto”, advirtió el gobernante chino.

“Un mundo dividido no podrá luchar contra los desafíos comunes que enfrenta la humanidad, y la confrontación sólo llevará a la humanidad a un callejón sin salida”, agregó.

