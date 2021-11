Chofer embiste desfile de Navidad: mueren cinco personas

WAUKESHA, Wisconsin, EE.UU. (AP) — Cinco personas murieron y más de 40 resultaron heridas cuando una camioneta arrolló una barricada y embistió el domingo contra un desfile navideño en un suburbio de Milwaukee. El suceso convirtió en horror una alegre escena con bandas de música y niños que bailaban.

En un video una mujer grita “¡Oh, Dios mío!” una y otra vez después de que la camioneta arrolló a un grupo de chicas que llevaban gorros de Santa Claus y pompones blancos. Un padre hablaba de ir “de un cuerpo retorcido a otro” para buscar a su hija. Entre los afectados había miembros del club “Dancing Grannies” ("Abuelitas Bailarinas").

Las autoridades de la localidad de Waukesha confirmaron el domingo por la noche en sus cuentas de medias sociales que había al menos cinco muertes y más de 40 heridos, aunque aún estaban reuniendo información. Las cifras podrían variar conforme mucha gente llegaba a hospitales por sus propios medios, señaló el comunicado. No se publicó más información sobre los fallecidos.

Había una “persona de interés” detenida, según el jefe de policía de Waukesha, Dan Thompson, que no dio detalles sobre la persona o cualquier posible motivo. Había una investigación en marcha, con asistencia del Departamento de Justicia de Wisconsin.

“Lo que ocurrió hoy en Waukesha es nauseabundo, y confío totalmente que los responsables serán llevados ante la justicia”, tuiteó el procurador estatal Josh Kaul, máximo responsable de las fuerzas de seguridad en el estado.

El suceso quedó grabado por la retransmisión en vivo de la ciudad y los celulares de los espectadores. Un video muestra el momento en que el vehículo se abre paso entre las barricadas y el sonido de lo que parecen varios disparos. Thompson dijo que un policía de Waukesha había disparado su arma en un intento de detener el vehículo. Ningún espectador resultó herido por los disparos y Thompson dijo desconocer si el conductor había sido alcanzado por las balas del agente.

Otro video mostraba a una niña pequeña bailando en la calle mientras la camioneta aceleraba apenas a unos pies (aproximadamente un metro) de distancia, antes de arremeter contra los participantes del desfilo unos cientos de pies más adelante. Un video de bailarinas con pompones termina con un grupo de personas atendiendo a una niña en el suelo.

El video tomado cuando las bailarinas son atropelladas termina con varias personas brindándole asistencia a una de las jóvenes tendidas en el suelo.

“Había pompones y zapatos y chocolate caliente derramado por todas partes. Tuve que pasar de un cuerpo en el suelo a otro en busca de mi hija”, dijo Corey Montiho, un miembro de la junta directiva escolar del distrito de Waukesha, al Milwaukee Journal Sentinel. “Mi esposa y mis dos hijas estuvieron cerca de ser golpeadas. Por favor recen por todos. Oren, por favor”.

El grupo Milwaukee Dancing Grannies publicó en su página de Facebook que “miembros del grupo y voluntarios fueron golpeados y esperamos noticias sobre su estado”. El perfil del grupo los describe como “un grupo de ancianos que se reúnen una vez a la semana para ensayar coreografías para los desfiles de verano e invierno”.

Entre los heridos había un sacerdote católico, varios parroquianos y niños de una escuela católica local, según la vocera de la arquidiócesis de Milwaukee Sandra Peterson.

Chris Germain, copropietario del estudio Aspire Dance Center, tenía unas 70 niñas en el desfile, cuyas edades iban desde los 2 a los 18 años. Germain, cuya hija de 3 años participó en el evento, dijo que conducía al frente de sus participantes cuando vio una camioneta granate que pasó “a toda velocidad justo frente a nosotros”. Acto seguido pasó un agente de policía persiguiéndola a pie, narró. Germain dijo que salió de su propia camioneta y comenzó a reunir a las chicas que estaban con él.

Después avanzó para ver los daños.

“Había niños pequeños tendidos por todo el camino, había policías y paramédicos aplicándole reanimación cardiopulmonar a muchos integrantes del desfile”, comentó.

El distrito escolar de Waukesha canceló las clases del lunes e indicó en su sitio web que habría terapeutas adicionales disponibles para estudiantes y trabajadores. Entre la lista de participantes del desfile había grupos de aimadores, danza y bandas asociadas a escuelas del distrito.

El gobernador, Tony Evers, dijo que él y su esposa, Kathy, estaban “rezando por Waukesha esta noche y por todos los niños, familias y miembros de la comunidad afectados por este acto sin sentido”.

El desfile, que se celebra cada año el domingo antes de Acción de Gracia, está patrocinado por la Cámara de Comercio de la ciudad. Este año, su 59na edición, tenía como tema “consuelo y alegría”.

Waukesha es un suburbio al oeste de Milwaulkee, unos 90 kilómetros (55 millas) al norte de Kenosha, donde Kyle Rittenhouse fue absuelto el viernes de delitos derivados de disparar a tres hombres durante las protestas en esa ciudad en agosto de 2020.

