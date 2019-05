El peor ciclón de la India deja por lo menos 3 muertos (video)

Agencia

INDIA.- El ciclón Fani considerado el más potente que ha sacudido la India en los últimos 43 años, alcanzó la costa este cerca de la ciudad Puri (estado de Odisha) dejando al menos tres muertos, informan medios locales.

De acuerdo a RT, el fenómeno ha arrancado a su paso cientos de árboles, causando graves daños en infraestructura energética y viviendas. Según el medio The Hindu, los vientos de tormenta ya alcanzan los 175 kilómetros por hora.

En las últimas 24 horas, las autoridades han evacuado a más de un millón de personas de los distritos que podrían verse afectados por el ciclón.

#WATCH: Visuals of heavy rainfall and strong winds from Balipatna in Khurda after #CycloneFani made a landfall in Odisha's Puri. pic.twitter.com/g9gXHbpqu5