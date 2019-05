Desalojan Torre Eiffel por hombre intentando escalar (viral)

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La Torre Eiffel fue desalojada por autoridades francesas como medida de precaución tras ubicar a un sujeto intentando escalarla, se informó a través de la cuenta de Twitter @LaTourEiffel.

Se precisó que estará cerrada hasta nuevo aviso, por lo que se recomendó a los visitantes “posponer su asistencia”, informó Excélsior.

Los primeros datos indican que el incidente ocurrió alrededor de las 14:15 horas, tiempo de París, cuando se descubrió al sujeto en lo alto del monumento.

Los turistas reunidos en el lugar fueron separados en diferentes grupos y evacuados como medida de seguridad, mientras que el área alrededor de la torre fue acordonada.

PARIS: Someone is scaling the Eiffel Tower. Officials have closed the site to visitors pic.twitter.com/ivTfkRz48O