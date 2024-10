Confirma Rusia que se ha apoderado de nueva localidad ucraniana

El Ejército de Rusia ha confirmado la captura de la localidad de Nelipivka, ubicada en la región de Donetsk, en el este de Ucrania.

Este avance se encuentra cerca de la estratégica ciudad de Toretsk, un objetivo clave para las fuerzas rusas mientras siguen consolidando su presencia en la zona.

Russia said Monday its forces had captured the east Ukrainian village of Nelipivka, advancing in an area of the frontline where Kyiv claimed to have gained ground earlier this month.