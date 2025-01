Congreso de EU certifica victoria de Donald Trump a la presidencia

El Congreso de Estados Unidos ha certificado oficialmente la victoria de Donald Trump como presidente, marcando su regreso a la Casa Blanca.

La vicepresidenta Kamala Harris fue la encargada de anunciar los resultados: Trump obtuvo 312 votos electorales frente a los 226 que recibió Harris.

Ambas cifras fueron recibidas con aplausos en la Cámara, aunque el anuncio de la victoria de Trump generó una ovación de pie entre los republicanos, mientras Harris sonreía de manera tensa.

