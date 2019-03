La 'bomba ciclónica' deja la peor inundación en Nebraska y aún no termina

Agencia

NEBRASKA.- La 'bomba ciclónica' que recorre Estados Unidos ha provocado serios estragos luego de alcanzar su máxima intensidad. En Nebraska, las lluvias y los vientos huracanados desencadenaron las peores inundaciones en 50 años en ese estado, dejando al menos un muerto y dos desaparecidos y han obligado a casi 900 personas a huir de sus hogares, informa USA Today.

De acuerdo a RT, un granjero de la ciudad de Columbus salió a socorrer a un automovilista atascado por las lluvias, pero cayó a un arroyo crecido, cuando pasaba por un puente en su tractor, y no logró salir con vida. En otras zonas, una persona fue arrastrada en su auto por el agua y una más fue golpeada por la corriente tras el derrumbe de una presa. Ambas aún no han sido encontradas.

El gobernador de Nebraska, Pete Ricketts, declaró el pasado 12 de marzo el estado de emergencia para combatir las fuertes inundaciones, que ya habían obligado a evacuar los estados de Wisconsin, Dakota del Sur y Minesota. El gobierno local ha dispuesto más de una decena de refugios para los damnificados en las ciudades más afectadas."[Las inundaciones] podrían durar bastante tiempo", aseguró.

This video was taken near Highway 75 and Laplatte Road. This water does not care about you but we do. Don’t think you are going to be ok and wait it out. Save your life and get out. You put so many valuable resources in jeopardy when you wait till it’s to late. pic.twitter.com/OCojd5tkiM