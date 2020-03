Temen que Trump tenga Covid-19; él acepta someterse a prueba

Washington.- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que "muy probablemente" se hará la prueba del nuevo coronavirus "bastante pronto", tras haber estado en contacto con el jefe de prensa del Gobierno brasileño, Fabio Wajngarten, que dio positivo al covid-19.

El jueves, cuando se conoció la noticia de que Wajngarten -quien posó en una foto con el Mandatario- había dado positivo, Trump dijo que no estaba "preocupado" por el tema, y la Casa Blanca confirmó que no planeaba hacerle la prueba al Presidente porque no tuvo "casi ninguna interacción" con el brasileño durante la visita de éste a Mar-a-Lago, el domingo.

También te puede interesar: Coronavirus: Trump declara estado de emergencia en EU para vencer al Covid-19

"Creo que lo haré igualmente (aunque no tenga síntomas). Bastante pronto. Estamos mirando el calendario" para programarlo, dijo el Mandatario durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Anoche, se reportó que una segunda persona que visitó el club el fin de semana en un evento de recaudación de fondos para Trump, también dio positivo, según un funcionario republicano anónimo, mientras que el Presidente brasileño, Jair Bolsonaro, quien también asistió al recinto y convivió con su homólogo, dio negativo en la prueba del coronavirus.