Coronavirus causa desabasto de alimentos en Hong Kong

HONG KONG.- Las compras de pánico se han desatado en Hong Kong, debido al brote de coronavirus en China. Esto ha provocados que productos de la canasta básica escaseen en tiendas comerciales.

Pese a que el gobierno ha asegurado que no hay necesidad de entrar en pánico, los consumidores de Hong Kong temen que las medidas de las autoridades de la ciudad no sean suficientes para combatir la propagación del virus y sean las causantes de escasez de productos como rollos de papel higiénico y arroz.

Los clientes que hicieron una fila en una farmacia en el centro de Hong Kong para comprar papel higiénico dijeron sentirse forzados a abastecerse.

“Tengo amigos que no pudieron conseguirlo, así que les estoy ayudando a comprarlo”, afirmó una de las clientes. "Aunque no sé por qué se rumora que no hay papel, todos están preocupados por abastecerse”.