Primer caso: humano contagia a un perro de coronavirus

Hong Kong.- Autoridades de salud de este territorio confirmaron hoy el primer caso de un perro que fue infectado por una paciente con Covid-19.

Se trata de un perro de la raza pomerania que dio positivo en la prueba por coronavirus, los médicos de Hong Kong denominaron a este suceso como el primer reporte de transmisión de “humano a animal”.

“Dio positivo a la prueba y fue infectado por la enfermedad, así que ahora se encuentra en situación de cuarentena en el lugar en el departamento de salud”, dijo la ministra de salud Sophia Chan Sui-Chee en conferencia de prensa.

Añadió que el animal está siendo tratado y no será dado de alta hasta dar negativo por el nuevo tipo de neumonía. “Siguientes pruebas están siendo llevadas a cabo y no será soltado hasta tener resultados negativos”, dijo.

El departamento de salud de la universidad de Hong Kong y la Organización Mundial de Salud Animal (OIE, por sus siglas en inglés) fueron consultados para tratar este caso y reportaron que al momento los resultados del perro infectado muestran un nivel vírico muy bajo, pero tienen la certeza de ser el primer caso de este tipo, informo el South China Morning Post.

No obstante, autoridades sanitarias ya habían informado que aún no existe evidencia de que sugiera que la transmisión de Covid-19 de animales a humanos sea una amenaza potencial.

Sophia Chan explicó que a quienes tiene mascotas en China no deben alarmarse mientras mantengas buenas prácticas de higienes entre ellos y sus animales. También hizo un llamado para no abandonarlos

La semana pasada, un perro en Hong Kong, cuyo dueño resultó infectado con el coronavirus, dio un "positivo débil" a la enfermedad, según informó el Gobierno.

Los expertos sin embargo, advirtieron que esto no significa que el animal estuviera realmente contagiado con el virus, según explicó el diario The New York Times.

Se encontraron restos de virus en el perro, que había sido sacado del departamento de su dueño el miércoles, sin embargo la mascota no presentaba ningún síntoma "relevante".