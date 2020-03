Coronavirus: Bolsonaro ventila si tiene o no Covid-19

Brasil.- Tras especularse que había dado positivo a la prueba de Covid- el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro ha aclarado en su cuenta oficial de Twitter que no tiene el nuevo coronavirus.

Las especulaciones respecto a que el mandatario brasileño estaba infectado debido a que su portavoz, Fábio Wajngarten, sí dio positivo a Covid-19; ambos se habían reunido el sábado pasado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según el reporte, la Casa Blanca está convocando una reunión urgente, sin embargo representantes del gobierno estadounidense no respondieron de inmediato a las peticiones de comentarios.

El jueves, se informó que un alto funcionario brasileño que asistió a eventos con el presidente Donald Trump en Florida el fin de semana ha dado positivo al coronavirus, la primera vez que se sabe de un infectado que estuvo cerca del mandatario, indicó la Casa Blanca.

