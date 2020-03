Mexicanos varados en Cusco ven cerca la esperanza de regresar a casa

Cancún.- Después de varias promesas incumplidas de que serían desalojados y ver que ya salían los mexicanos que esperaban en Lima, 565 turistas connacionales varados en Cusco recibieron anoche el aviso de un vocero de la Embajada de México con el aviso de que varios camiones irían por ellos esta mañana para trasladarlos a la ciudad de Arequipa, en el sur de Perú, para de ahí trasladarlos en un vuelo charter a la Ciudad de México.

Hace unas horas, familiares y amigos recibimos la buena noticia del arribo de 16 autobuses a Cusco, y de que en estos momentos se encuentran ya rumbo a Arequipa. El trayecto por los andes tiene una duración aproximada de ocho horas y el vuelo a México otras 6 ó 7, por lo que se espera el arribo de los viajeros a tierras aztecas a la media noche de hoy viernes o las primeras horas del sábado.

La odisea inició el pasado domingo cuando los mexicanos recibieron la información extra oficial de que el gobierno peruano cerraría sus fronteras en las próximas horas. De inmediato, intentaron encontrar asientos para salir del país antes del cierre, pero fue imposible encontrar uno solo.

“Se apoderó de nosotros un miedo irracional, sólo de pensar que tendríamos que pasar lejos de nuestras familias, relata Nelia Díaz Martínez, originaria de Mérida, Yucatán, quien, junto con su marido, disfrutaban de unos días conociendo las maravillosas ciudades incas y los paisajes del llamado Valle de los Dioses.

“Poco a poco fui reconociendo mi miedo, la enorme vulnerabilidad en la que estábamos todos a causa del coronavirus. Me sentí más tranquila y resignada en mi hotel de confinamiento, pero no pude dejar de pensar en toda la gente que vi desesperada, sin recursos para enfrentar esta difícil situación lejos de casa. No nos quedaba más que respirar profundo para llenarnos de paciencia, y esperar, esperar hasta que nos confirmaran si vendrían por nosotros o tendríamos que areglarlas como pudiéramos aquí”.

El primer aviso de Relaciones Exteriores llegó dos días después, con la noticia de que primero desalojarían a las personas que se encontraban en Lima, y posteriormente a los que se encontraban en otras regiones del país. Recibieron un primer plazo para el jueves, que no se cumplió, y finalmente anoche fueron informados que saldrían vía Arequipa.

“No pude dormir, estaba muy nerviosa por el temor de una nueva cancelación. No puedo negar que me estaba ya empezando a acostumbrar a estar en el hotel, con una rutina de caminata por sus espacios y compartiendo de manera agradable con otras personas atrapadas igual que nosotros. Pero por muy cómodo que sea, estos momentos son para estar recogidos en casa, en contacto de la familia y la gente que amamos”.