Coronavirus: Perro da positivo al Covid-19 en Hong Kong

HONG KONG.- Un perro en Hong Kong, cuyo dueño resultó infectado con el coronavirus, dio un "positivo débil" a la enfermedad, según informó el Gobierno este viernes.

Los expertos sin embargo, advierten que esto no significa que el animal estuviera realmente contagiado con el virus, según explicó el diario The New York Times.

Se encontraron restos de virus en el perro, que había sido sacado del departamento de su dueño el miércoles, sin embargo la mascota no presentaba ningún síntoma "relevante".

Las autoridades dijeron que realizarían pruebas adicionales para determinar si los primeros positivos eran más bien parte de la "contaminación ambiental" (en referencia al brote del virus), y no una infección como tal.

Ese resultado podría indicar que el perro lamió alguna superficie contaminada con el virus, lo que habría resultado que lo portara por la "contaminación", pero no como una infección.

La mascota fue puesta en cuarentena por las autoridades y sería regresado a sus dueños si las evaluaciones posteriores daban negativo por el virus.

Se cree que el nuevo coronavirus inició en mamíferos, principalmente en murciélagos, antes de llegar a humanos.

Las autoridades aún no han determinado si las mascotas son vulnerables a resultar infectados con el virus, o si pueden transmitirlo a las personas.