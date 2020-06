Condena Corte Penal Internacional sanciones anunciadas por EEUU

La Haya.- La Corte Penal Internacional condenó la decisión del gobierno de Donald Trump de autorizar sanciones contra su personal, alegando que constituye “un intento inaceptable de interferir con el estado de derecho y los procesos judiciales del tribunal”.

Un decreto de Trump anunciado el jueves autoriza las sanciones al personal de la CPI que investiga a soldados y agentes de inteligencia de Estados Unidos, Israel y otros países aliados, por posibles crímenes de guerra en Afganistán y otras partes.

El decreto de Trump congelaría los bienes financieros de los empleados de la corte y prohibiría a éstos y sus familiares cercanos ingresar a Estados Unidos.

La corte, de 123 estados miembros, dijo en un comunicado el viernes que “respalda con firmeza a su personal y mantiene su compromiso inquebrantable de cumplir de manera independiente e imparcial el mandato” establecido en su tratado fundacional, el Estatuto de Roma.

Dijo que un ataque a la corte con sede en La Haya constituye también “un ataque a los intereses de las víctimas de crímenes atroces, para muchas de las cuales la Corte representa la última esperanza de obtener justicia”.

El presidente de la Asamblea de Estados Partes, el mecanismo de supervisión de la corte, O-Gon Kwon, también criticó las medidas de Washington. “Socavan nuestro empeño común de luchar contra la impunidad y obligar a rendir cuentas por las atrocidades masivas”, dijo en un comunicado. “Deploro profundamente las medidas contra funcionarios y empleados de la Corte y sus familias”.

Deeply regretting measures targeting the Court, we as Assembly of States Parties will defend the principles and values enshrined in the Rome Statute! pic.twitter.com/0DfrlAgTaM