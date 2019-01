Lanzan criptomoneda ESCOBAR para destituir a Trump

Agencia

BOGOTÁ, Colombia.- En un intento por financiar la destitución del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el hermano del famoso capo colombiano Pablo Escobar ha lanzado una nueva stablecoin.

Inicialmente, Roberto de Jesús 'El Osito' Escobar Gaviria comenzó una campaña de financiamiento colectivo de 50 millones de dólares en GoFundMe, llamada Impeach Trump Fund. Sin embargo, la plataforma de crowdfunding retiró su página poco después de haberla publicado, publica el portal de noticias Hipertextual.

Menos de 24 horas después, ha lanzado una Oferta Inicial de Criptomoneda (ICO) que financiará el desarrollo de una stablecoin llamada ESCOBAR, vinculada al dólar estadounidense, para garantizar que ninguna plataforma centralizada pueda censurar los esfuerzos de recaudación que buscan destituir al Mandatario estadounidense.

De acuerdo con Escobar Inc., según recoge The Next Web (TNW), la Administración de Trump hizo que cerraran su campaña en GoFundMe. La campaña ya había recaudado 10 millones a 10 horas de su lanzamiento antes de ser cerrada, asegura.

¿Cómo operará la stablecoin ESCOBAR?

El white paper de la stablecoin ESCOBAR indica que es un token "ERC-20", lo que significa que los mil millones de tokens se emitirán a través de la cadena de bloques Ethereum.

Su valor estará permanentemente vinculado al dólar estadounidense. A partir de junio, cada ESCOBAR se podrá canjear por un dólar estadounidense, gracias a un acuerdo con la empresa Tecnologias Gigantes, Inc, de Belice.

La ICO busca "matar dos pájaros de un tiro", pues se supone que todos los fondos recaudados a través de ella serán divididos entre financiar el fondo de destitución de Trump (Impeach Trump Fund) y desarrollar la stablecoin ESCOBAR. Lo que no está claro es cómo pretende usar los fondos para lograr la destitución del Presidente estadounidense.

Este no es el primer proyecto de criptomoneda de Roberto Escobar y Escobar Inc. A principios del año pasado, lanzaron su propia criptomoneda, Diet Bitcoin (DDX), una bifurcación de la red de Bitcoin que supuestamente sería más barata y rápida.