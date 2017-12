Virus enferma a 220 pasajeros del crucero 'Royal Caribbean'

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El crucero Independence of the Seas de la compañía Royal Caribbean retornó hoy al puerto de Everglades, cercana a Fort Lauderdale, Estados Unidos, con 220 pasajeros enfermos a causa de un virus estomacal, indica Excélsior en su portal.

La compañía turística informó que 220 pasajeros enfermaron de una infección gastrointestinal a bordo de este crucero, que zarpó el pasado lunes en un viaje de cinco noches y con más de 5 mil 500 personas a bordo.

Algunos de los que desembarcaron el sábado señalaron a medios locales que los síntomas empezaron a sentirse desde el miércoles.

Fue aterrador, solo la cantidad de personas que llegaban al mismo tiempo con vómitos y diarrea, y se veían horribles", señaló al canal Local 10 la pasajera Tracy Flores, cuyo hijo de 15 años contrajo el virus.

La compañía distribuyó el jueves una carta en la que informó de la presencia a bordo del llamado norvirus, cuyos síntomas más visibles son vómitos, diarrea, náusea y dolor estomacal, y que para ese entonces ya había afectado a unas 200 personas.

Mientras los enfermos eran atendidos por las únicas 3 enfermeras a bordo, la tripulación emprendió un proceso de limpieza y esterilización según los protocolos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos en casos de norvirus, señaló la compañía.

Many passengers telling us they couldn’t wait to get off Independence of the Seas cruise ship this morning. Hundreds of passengers came down w/stomach illness while on board @WPLGLocal10 pic.twitter.com/NTL1Odqa6A