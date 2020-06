Corte rechaza eliminar el DACA, programa de protección a migrantes en EU

WASHINGTON.- La Corte Suprema rechazó el jueves el esfuerzo del presidente Donald Trump para poner fin a las protecciones legales para 650 mil jóvenes inmigrantes beneficiados por el programa DACA, un importante revés al mandatario en plena campaña de reelección.

Es casi seguro que el fallo de relevancia al tema en la campaña de Trump, dada la retórica antiinmigrante de su primera campaña presidencial en 2016 y las restricciones que ha impuesto desde entonces.

Los jueces rechazaron los argumentos de la administración de que el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, creado hace ocho años, es ilegal y que los tribunales no tienen un papel que desempeñar en la revisión de la decisión de poner fin a DACA, por las siglas del programa en inglés.

El subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Jesús Seade, celebró la decisión y lo manifestó con un mensaje en sus redes sociales.

"Los dreamers, héroes luchando en la primera línea vs #COVID19 y parte esencial del tejido productivo y social de EU mantendrán su status migratorio".

“Estas decisiones horribles y políticamente cargadas que salen de la Corte Suprema son como ráfagas de escopeta en la cara de la gente que se enorgullece de llamarse republicanos o conservadores”, escribió Trump en Twitter, luego de conocerse la resolución de la Corte sobre el DACA.

