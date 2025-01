Dan libertad incondicional a Donald Trump por caso Stormy Daniels

Donald Trump fue sentenciado este viernes en Manhattan sin enfrentar ninguna penalización, tras ser declarado culpable de ocultar pagos de ‘dinero de silencio’ destinados a encubrir un escándalo sexual antes de las elecciones.

Este fallo lo convierte en el primer presidente electo en asumir la Casa Blanca con una condena por un delito grave en su historial.

El juez Juan Merchan, quien supervisó el caso, emitió una ‘liberación incondicional’ para Trump, lo que significa que no enfrentará prisión, libertad condicional ni multas.

