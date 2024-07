Stormy Daniels acusa acoso y amenazas tras juicio de Trump

La actriz estadounidense Stormy Daniels acusó que ha sido objeto de acoso y amenazas por simpatizantes de Donald Trump después de testificar en su juicio.

En una entrevista televisiva por la cadena MSNBC, la estrella del contenido para adultos denunció que desde que testificó ha estado en la mira de los simpatizantes del magnate, acusando que hasta sus datos personales han sido difundidos en la web.

Maddow: "[Stormy Daniels] is just a citizen. And no one is superhuman but you should not need to be superhuman in this country to tell the truth about a powerful person." pic.twitter.com/oufDLyZp2v