Dan 8 meses de prisión a palestina que golpeó a soldados israelíes

PALESTINA.- La adolescente palestina Ahed Tamimi, que se convirtió en icono para su comunidad tras haber golpeado a soldados israelíes, logró este miércoles un acuerdo de "declaración de culpabilidad" con el procurador, a cambio de ocho meses de prisión, según la organización Human Rights Watch (HRW).

El tribunal militar, que juzga a esta joven palestina a puerta cerrada, no indicó aun si aceptaba este acuerdo, declaró a la AFP el representante de la organización de defensa de los derechos humanos, Omar Chakir. Ahed Tamimi tenía 16 años en diciembre pasado cuando ocurrió este incidente en la Cisjordania ocupada, informa el portal El Mundo.

El video con las imágenes del hecho se volvió viral en las redes sociales. Su juicio comenzó el mes pasado y se enfrenta a 12 cargos, incluido el asalto agravado. Su abogada, Gaby Lasky, dijo que bajo este acuerdo, Tamimi se declararía culpable de una carga reducida y sería sentenciada a ocho meses de cárcel. Su madre, Nariman, y un primo también fueron arrestados. Ambos han aceptado acuerdos de culpabilidad, dijo un abogado de la familia.

El caso atrajo la atención mundial. Amnistía Internacional llamó a Tamimi la "Rosa Parks de Palestina", y la pequeña sala del tribunal ha estado llena de periodistas, diplomáticos y observadores internacionales durante las audiencias, en las que Tamimi fue llevada al tribunal con grilletes.

Un grupo de personajes estadounidenses, incluidos los actores Danny Glover, Rosario Dawson y la novelista Alice Walker, firmaron una petición pidiendo su liberación y comparando su caso con los de "los hijos de inmigrantes y comunidades de color que enfrentan la brutalidad policial en Estados Unidos".

El incidente provocó las críticas de los israelíes de derecha diciendo que los militares parecían débiles al permitir que una adolescente golpeara a un soldado con impunidad."El honor del ejército de Israel no puede ser pisoteado", dijo la ministra de Cultura israelí , Miri Regev, en su página de Facebook después del incidente. "No podemos tener una situación en la que los soldados sean humillados y golpeados y no actúen en ese momento y arresten a quienes los lastimaron".

El ejército dijo que el soldado "actuó profesionalmente" al mostrar moderación.