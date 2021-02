Demuelen el Trump Plaza Hotel and Casino, quedó reducido a escombros

Atlantic City, Nueva Jersey. — El antiguo Trump Plaza Hotel and Casino quedó reducido a una montaña polvorienta de escombros al ser destruido con tres mil cartuchos de dinamita. El hotel ubicado en Atlantic City, cerró al público hace siete años por falta de mantenimiento.

El detonador fue presionado alrededor de las 9 de la mañana de este miércoles, el hotel se estremeció como una ola de atrás hacia adelante y finalmente cayó en medio de una gigantesca nube de polvo que envolvió la playa y el Boardwalk. El derrumbe de la estructura se consumó en menos de 20 segundos.

"Me dio escalofríos", dijo el alcalde Marty Small. "Éste es un momento histórico. Fue emocionante".

LOOK: The Trump Plaza Hotel and Casino in Atlantic City is demolished. The hotel has been closed since 2014 pic.twitter.com/qniUzxp8Nk