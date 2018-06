Descarrila montaña rusa de Florida a 10 metros de altura

Agencia

DAYTONA BEACH, Florida, EE.UU. (AP) - Una montaña rusa de Florida se descarriló el jueves por la noche, lo que provocó que dos de los pasajeros cayeran desde una altura de unos 10 metros (34 pies) y otros quedaran colgando, informaron socorristas, informó el portal de noticias El Debate.

