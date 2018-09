Fingió tener síndrome de down para ser bañado por cuidadoras

Agencia

ARIZONA.- Detienen a un hombre que fingía tener Síndrome de Down. Lo detuvieron por fraude y abuso sexual y hoy comparecerá ante el Tribunal.

De acuerdo con Vanguardia MX, el sujeto contrató a cuidadores para que lo bañase y le cambiaran los pañales, dijo la policía.

Se trata de Paul Anthony Menchaca, de 31 años, de Gilbert, Arizona, y fue arrestado por cargos de fraude y abuso sexual. El Departamento de Policía de Gilbert dijo que Menchaca se hizo pasar por una mujer llamada "Amy" en un sitio de trabajo para cuidadores llamado CareLinx.com, diciendo que necesitaba ayuda con su hijo adulto, informó FOX 10 Phoenix.

Tres cuidadoras, todas mujeres, fueron contratadas para cuidar a Menchaca en varios momentos durante el verano, y la primera mujer dijo que se bañó y lo ayudó 30 veces.

Sgt. Darrell Krueger, un portavoz del Departamento de Policía de Gilbert, le dijo a The Washington Post, Menchaca pidió a los cuidadores que lo encuentren en los restaurantes para cambiarle los pañales sucios en los baños públicos.

Las tres mujeres dijeron que Menchaca se excitaba cuando lo bañaban. Los cuidadores dijeron que "Amy" les envió un mensaje de texto diciéndoles que "castigaran" a Menchaca si ensuciaba el pañal.

El primer cuidador sospechó y siguió a Menchaca a casa a principios de este mes y se encontró con sus padres. Ella descubrió que Menchaca "no tenía síndrome de Down y no requería cambios de pañal", dijo una declaración de causa probable.

Los padres del hombre le dijeron a los investigadores que Menchaca no tiene síndrome de Down. En un video de una comparecencia judicial inicial, Menchaca dijo que tiene necesidades especiales y un bajo nivel de inteligencia.

"Mi mamá y papá tienen documentación para demostrarlo, y comenzaron a hablar con mi papá para pedirme ayuda y conseguirme un consejero", le dijo Menchaca al juez, según FOX 10 Phoenix.

Menchaca está programado para comparecer ante el tribunal hoy, 17 de septiembre. No estaba claro si cuenta o no con un abogado.