Un hombre sospechoso de haber matado a seis hombres y herido a una mujer en el norte de California fue detenido antes del amanecer del sábado cuando aparentemente buscaba a otra víctima, dijo la policía.

Actuando en base a pistas y al trabajo policial, los investigadores rastrearon y vigilaron a un hombre y lo detuvieron en un coche alrededor de las 2 de la madrugada en Stockton, donde tuvieron lugar cinco de los tiroteos, dijo el jefe de policía Stanley McFadden en una conferencia de prensa.

Wesley Brownlee, de 43 años, de Stockton, iba vestido de negro, tenía una máscara alrededor del cuello, tenía una pistola y "estaba de caza", dijo McFadden.

La policía había estado buscando a un hombre vestido de negro que fue grabado en video en varias de las escenas del crimen en Stockton, donde cinco hombres fueron emboscados y asesinados a tiros entre el 8 de julio y el 27 de septiembre.

Cuatro iban caminando y uno estaba en un coche aparcado.

