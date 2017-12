Detienen a senador 'antigay' con un menor dentro de motel

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Días después que un legislador se declarara culpable de tráfico sexual, la policía difundió el video de su arresto, ocurrido en un hotel en momentos que estaba acompañado por un menor. El senador republicano se popularizó por su postura en contra de personas LGBTTTI.

Las impactantes imágenes muestran el momento en que los agentes llegan a un motel en el condado Moore, en Oklahoma, el 9 de marzo de este año en la noche, informó Zócalo. La policía dijo que fueron a la habitación después de recibir una llamada del padre del adolescente.

Se ve al hombre, identificado como Ralph Shortey de 35 años, quien abre la puerta y lleva una playera con la leyenda de un conocido versículo bíblico que insta a que las esposas se sometan a sus esposos, el dibujo de un gran sándwich y la frase ''Ahora, preparame un sandwich''.

Los policías le preguntan qué estaba haciendo con un menor de 17 años. ''Estábamos pasando el tiempo, hablando de la vida y cosas por el estilo'', responde Shortey, según el video captado por la cámara que llevaba uno de los agentes en su pecho.

Los oficiales dijeron que olieron a marihuana y luego descubrieron una pequeña cantidad en la habitación junto con condones y lociones encontradas en una mochila que pertenecía a Shortey.

En la grabación se escuchó a los oficiales hablar con alguien que estaba dentro de la habitación y decirle a la persona que se apresurara y se vistiera. El video se cortó cuando el adolescente apareció y luego volvió a hablar con los oficiales que cuestionaron a Shortey, quien se escondía detrás de la puerta.

Los policías no sabían que se trataba de un legislador estatal republicano. El hombre fue procesado más tarde bajo cargos de tráfico sexual.

