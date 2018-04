Trump acusa a México de no detener la migración

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó este domingo que pondrá fin a la "mina de oro" de México a menos que el país haga más para evitar que su gente cruce hacia Estados Unidos.

De acuerdo con El Financiero, México está haciendo casi “NADA” para detener la inmigración ilegal y se ríe “de nuestras tontas leyes de inmigración”, dijo el mandatario en Twitter, quien agregó que el país vecino debe "detener la droga y el flujo de gente o voy a poner fin a su mina de oro, NAFTA. ¡NECESITAMOS EL MURO!".

Canadá y México están renegociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) a petición de Donald Trump.

"México tiene que ayudarnos en la frontera”, les dijo Trump a reporteros antes de participar en servicios pascuales en una iglesia episcopal cerca de su casa en Palm Beach, Florida.

