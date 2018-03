Presupuesto militar de EU pagará el muro fronterizo

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Durante su campaña para la presidencia de Estados Unidos, el entonces candidato republicano Donald Trump proponía que México tenía que hacerse responsable del pago por el muro que dividiría ambas fronteras; en el primer año de su mandato este tema a causado gran revuelto, incluso las últimas declaraciones del mandatario al señalar que el Pentágono debería ser la dependencia encargada de este proyecto.

De acuerdo al portal Forbes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comenzó a sugerir que el Pentágono podría financiar el muro, aludiendo a un riesgo de “seguridad nacional”, de acuerdo con el diario The Washington Post.

Donald Trump dijo que fue rechazado cuando los legisladores se apropiaron recientemente de 1,600 millones de dólares (mdd) por un muro a lo largo de la frontera sur con México.

“Trump dijo con frecuencia que México pagaría por un muro mientras buscaba la presidencia en 2016. Ahora, está presionando en privado al ejército de los Estados Unidos para financiar la construcción de su proyecto”, dijo el diario.

Después de transmitir su propuesta a varios asesores la semana pasada, Trump le dijo a Paul Ryan, republicano de Wisconsin, que el ejército debería pagar el muro en una reunión en la Casa Blanca, según tres personas familiarizadas con la reunión.

Because of the $700 & $716 Billion Dollars gotten to rebuild our Military, many jobs are created and our Military is again rich. Building a great Border Wall, with drugs (poison) and enemy combatants pouring into our Country, is all about National Defense. Build WALL through M!