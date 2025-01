Donald Trump anuncia separación de EU de la OMS: ¿A qué se debe?

En su primer día en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump dio a conocer la decisión de retirar a su nación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El mandatario declaró que además de implementarse en un plazo de doce meses, la medida responde a la insatisfacción con la gestión de la organización frente a varias crisis de salud global, entre ellas la pandemia de COVID-19.

La orden ejecutiva cita ‘el mal manejo de la organización sobre la pandemia de COVID-19 que surgió de Wuhan (China), y otras crisis de salud globales, su fracaso en adoptar reformas urgentemente necesarias y su incapacidad para demostrar independencia de la influencia política inapropiada de los Estados miembros’.

El texto también dice que la OMS ‘sigue exigiendo pagos injustamente onerosos’ a Estados Unidos. Durante su primer mandato, Trump tomó medidas para abandonar el organismo, pero no se hicieron efectivas por su fracaso en las elecciones presidenciales.

Previamente, Trump firmó una orden ejecutiva para retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París, tal y como hizo durante su primer mandato.

Antes de su firma, la ONU solicitó a Washington que "siga siendo un líder en cuestiones medioambientales".

El director general de la ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dejó su postura en X (antes Twitter), respecto a la noticia por parte del nuevo gobierno de Estados Unidos, liderado por Trump.

WHO comments on United States announcement of intent to withdraw



Geneva – The World Health Organization regrets the announcement that the United States of America intends to withdraw from the Organization.



WHO plays a crucial role in protecting the health and security of the… pic.twitter.com/rk9xtIRC4x