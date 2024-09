Donald Trump apuesta por trasladar plantas automotrices a Michigan

Donald Trump declaró que, en caso de ganar la carrera por la presidencia este 2024, buscará trasladar plantas automotrices a Estados Unidos, enfocándose en el estado de Michigan.

Además, reiteró su promesa de imponer un arancel del 200 por ciento a los automóviles fabricados en México por empresas chinas.

"Vamos a traer tantas plantas automotrices a nuestro país que los harán tan o más grandes (Michigan) que hace cincuenta años, porque si no son capaces de construir una planta, no queremos sus productos", expresó Trump en un evento de campaña en Michigan.

Habló de una visita al estado hace 15 años, antes de que se interesará por la política, donde describió cómo vio a la industria automotriz marcharse del estado a México y China.