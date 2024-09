Esto se sabe del presunto atacante de Donald Trump de Palm Beach

Un hombre identificado como Ryan Wesley Routh causó polémica en Estados Unidos tras ser señalado por las autoridades como el responsable de apuntar con un rifle tipo AK equipado con una mira telescópica a Donald Trump en su campo de golf en West Palm Beach, Florida.

Según informes oficiales, agentes del Servicio Secreto dispararon contra Routh, quien fue detenido mientras huía del lugar con todas sus fuerzas.

El FBI calificó el incidente como un aparente intento de asesinato contra el candidato presidencial del Partido Republicano, mientras continúan investigando el motivo detrás del ataque.

Routh, de 58 años, es originario de Carolina del Norte, pero actualmente reside en Hawái y trabaja como contratista privado.

Medios estadounidenses dieron a conocer que en una entrevista con The New York Times el año pasado, se reveló que Routh intentó reclutar soldados afganos que escapaban de los talibanes para luchar en Ucrania, donde también pasó varios meses.

De acuerdo con registros en línea del Departamento de Correcciones para Adultos de Carolina del Norte, Routh fue condenado en 2002 por posesión de un arma de destrucción masiva; los registros no brindan detalles sobre el caso.

Un artículo de News & Record de 2002 señala que un hombre con el mismo nombre fue arrestado después de un enfrentamiento de tres horas con la policía.

This is 58-year-old Ryan Wesley Routh. A background check on Routh turned up about 50 pages of criminal activity. (Yes, 50). Most of the charges state 'charges filed, unspecified' and cover a time span from 1984 to 2019.



He is registered to vote in Guilford County, North… pic.twitter.com/5NA4VhNDHS