Cuando doy mi palabra la cumplo: Trump rompe acuerdo nuclear con Irán

Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que el acuerdo que se tenía firmado con Irán se romperá, debido a la actividad siniestra que tiene con Siria y otras partes del mundo.

"La semana pasada Israel dio a conocer documentos clandestinos, donde se exhibido que Israel perseguía armamentos...¡Este acuerdo no promueve la paz!", expresó el mandatario de Estados Unidos.

Señaló que este acuerdo no penaliza a Irán por las tareas que desestabilizan al medio oriente como las actividades terroristas.

"Es claro que el acuerdo con Irán es fallido"

Además mencionó que reanudará la política de sanciones, que será el más estricto, que se le haya impuesto a Irán, este acuerdo es un verdadero chantaje que amenaza con muerte y destrucción si Irán se llega hacer de las armas nucleares del mundo.

"Cuando yo doy mi palabra la cumplo", puntualizó.

Añadió que por ahoraprepará un acuerdo con Corea del Norte y China.

Trump adelantó la ruptura

Sin embargo el presidente le adelantó este martes a su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, anunciaría la ruptura del acuerdo nuclear suscrito en 2015 con Irán, según una fuente citada por el periódico «The New York Times». Tanto el Elíseo como la Casa Blanca, sin embargo, han negado que Trump le haya adelantado a Macron este extremo, informó The New York Times.

Ambos mandatarios han hablado por teléfono, pero de la conversación solo ha trascendido en términos oficiales una escueta nota del Elíseo. En ella, la Presidencia gala se limita a confirmar la llamada y a incluir entre los temas tratados «cuestiones relativas a la paz y la estabilidad de Oriente Próximo».

Una fuente conocedora de esta conversación ha asegurado a «The New York Times» que Trump le ha trasladado a Macron que Estados Unidos se retirará del acuerdo, a pesar de los llamamientos lanzados en las últimas semanas por el resto de países implicados en las negociaciones, entre ellos Francia.

En cambio, un funcionario de la Casa Blanca ha negado la información del diario neoyorquino. «El presidente no ha contado a Macro esas cosas», aseguró. Así mismo, desde la Presidencia francesa se sostiene que Trump no ha informado a su homólogo francés sobre sus planes respecto al acuerdo nuclear firmado en 2015 con Irán.

Si finalmente Trump retira a Estados Unidos del acuerdo, la decisión podría causar un periodo de vivas tensiones con sus aliados europeos e incertidumbres respecto a las ambiciones atómicas de Teherán. Quince meses después de su llegada al poder, el mandatario parece dispuesto a dar la espalda a gran parte de la comunidad internacional poniendo en duda ese texto, concluido en 2015 después de 21 meses de negociaciones acaloradas.

Salvo giro inesperado de los acontecimientos, el presidente de los Estados Unidos, que no ha cesado de denunciar el 'horrible' acuerdo concluido por Barack Obama, debería restablecer, al menos parcialmente, las sanciones levantadas a Irán cuando el país se comprometió a no tener armas nucleares. El mandatario hablará a las 14.00h. (18.00h. GTM) desde la «Diplomatic Room», en la Casa Blanca.

Su alocución será seguida con atención en Oriente Próximo, donde muchos temen una escalada de tensión con Irán, pero también desde el otro lado del planeta, en Corea del Norte, ahora que se aproxima la cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un sobre la desnuclearización en la península asiática. Además, Reino Unido, Francia y Alemania han insistido en que están dispuestos a renegociar los términos del acuerdo nuclear firmado con Irán, si de esta forma garantizan la permanencia de Estados Unidos, mientras que la propia República Islámica, así como Rusia y China, los otros firmantes, han defendido la actual redacción.

Preocupación en Europa

"Me parece bastante evidente" que va a restablecer las sanciones, dijo el lunes por la tarde en Washington un diplomático europeo, pesimista sobre el futuro del acuerdo firmado por Teherán y las grandes potencias (Estados Unidos, China, Rusia, Francia, Reino Unido y Alemania).

Todos los demás firmantes han defendido hasta el final este compromiso que juzgan «histórico», subrayando que la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) ha confirmado de forma regular el respeto de Teherán con los términos del texto, que garantiza el carácter no militar de su programa militar. «Estamos determinados a salvar este acuerdo porque nos salva de la proliferación nuclear», señaló el lunes el jefe de la diplomacia francesa, Jean-Yves Le Drian. Por su parte, su homólogo alemán, Heiko Maas, manifestó su temor sobre la situación.