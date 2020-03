Donald Trump: Me hice la prueba por coronavirus

Estados Unidos .-El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que ya se había realizado la prueba por el Covid-19, luego que varias personas con las que convivió dieran positivo al virus.

"Por cierto, me tomé la temperatura antes de entrar. También me hice la prueba anoche", dijo Trump a periodistas en una conferencia de actualización de la situación del coronavirus en ese país.

El Mandatario adelantó que los resultados estarían disponibles en uno o dos días.

La alarma por la posibilidad de que hubiera contraído el coronavirus se generó luego que un funcionario brasileño con el que posó para una foto durante una cena ofrecida al Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, diera positivo.

President @realDonaldTrump met with President @jairbolsonaro of Brazil yesterday in Florida! 🇺🇸🇧🇷 pic.twitter.com/SAWeOLbZqD