Le piden el divorcio a Donald Trump Jr.

ESTADOS UNIDOS.- La esposa del hijo mayor del presidente, Donald Trump Jr., inicio el proceso legal para divorciarse en una corte de Manhattan, Nueva York, tras la presentación del documento este jueves en ese tribunal, aunque se desconocen todavía los detalles de su contenido.

Según reportes de varios medios, entre ellos la agencia de noticias Associated Press, el pedido de divorcio fue iniciado por Vanessa Haydon Trump. Page Six, la primera página de noticias en informar sobre el caso, indicó que la nuera del presidente solicitó un procedimiento no disputado, por lo que aparentemente no se espera una batalla legal por la custodia de los cinco hijos de la pareja o sus bienes, publicó Univisión.

Según el reporte, la pareja estaba luchando con problemas matrimoniales relacionados con los viajes Trump Jr. Amigos de la pareja citados por Page Six indicaron al medio que si bien aún no estaban separados legalmente, no tenían vida en común.

La pareja se casó en noviembre de 2005. Ambos tienen 40 años y fueron presentados por el ahora presidente, Donald Trump, en 2003.

Vanessa Trump era modelo en aquel año cuando el ahora mandatario los presentó. Dos veces. "Donald Trump se acercó a mí con su hijo: 'Hola, soy Donald Trump. Quería presentarte a mi hijo Donald Trump Jr.'", dijo en 2006 a The New York Times. "Donald vuelve a hablar conmigo de nuevo, 'No creo que hayas conocido a mi hijo Donald Trump Jr.'", recordó Vanessa Trump y le dijo: "Sí, nos acabamos de conocer, hace cinco minutos".

Según un reporte de TMZ la relación de la pareja venía deteriorándose, pero algo que precipitó el colapso del matrimonio fue cuando Vanessa Trump el mes pasado recibió un sobre con polvo blanco que hizo que fuera hospitalizada preventivamente, aunque luego resultó ser almidón de maíz y poco después el remitente fue arrestado. Ese episodio, que la aterrorizó según el reporte, se sumó a la reticencia de Vanessa Trump a la vinculación con la nueva vida política de los Trump.