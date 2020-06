Trump intentará de nuevo eliminar el programa DACA

Washington.- El presidente Donald Trump dijo el viernes que renovará sus esfuerzos para poner fin a las protecciones legales para centenares de miles de inmigrantes jóvenes que fueron traídos de niños a Estados Unidos, luego que la Corte Suprema rechazó su primer intento.

Trump criticó el fallo del tribunal de que su administración actuó inapropiadamente al anular el programa conocido como DACA en el 2017. El jefe de la corte John Roberts se sumó a los cuatro miembros liberales en una votación de 5-4 el jueves.

Por medio de una orden ejecutiva, Trump pudiera aún eliminar la capacidad de 650.000 jóvenes inmigrantes para vivir y trabajar legalmente en el país. Y en ausencia de una respuesta legislativa en el Congreso, continúa la incertidumbre para muchos inmigrantes que no han vivido fuera de Estados Unidos.

The Supreme Court asked us to resubmit on DACA, nothing was lost or won. They “punted”, much like in a football game (where hopefully they would stand for our great American Flag). We will be submitting enhanced papers shortly in order to properly fulfil the Supreme Court’s.....